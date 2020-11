Zu Beginn des letzten Braujahres konnte die Brauerei Schützengarten an die soliden Zahlen des vorangegangenen Jubiläumsjahres anknüpfen. Von Oktober 2019 bis Februar 2020 verzeichnete die Brauerei ein Umsatzplus von rund 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Doch dann kam die Pandemie. «Die drastischen Massnahmen zogen nicht spurlos an der ältesten Brauerei der Schweiz vorbei», heisst es in der Medienmitteilung der Schützengarten AG.

Gastronomie und Eventbereich mit Absatzrückgängen

Die Gastronomie ist das stärkste Kundensegment der Brauerei und war von den Corona-Einschränkungen besonders betroffen. So gaben hier, gemäss Reto Preisig, Vorsitzender der Geschäftsleitung, die Umsätze von März bis Mai um 50 bis 70 Prozent nach. Das Geschäft mit Events und Veranstaltungen brach gar komplett ein. «Ein grosser Lichtblick waren die Sommermonate, in denen die vielen Daheimgebliebenen die hervorragenden Wetterbedingungen geniessen konnten und die Gastronomie den Durst der Urlauber wieder stillen durfte», heisst es in der Mitteilung.