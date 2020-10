Klatschende und schunkelnde Menschen sind auf einem Video des Oktoberfests in Rorschach zu sehen. Das Oktoberfest fand trotz Tanzverbot und strengerer Regeln, die seit Freitag im Kanton St.Gallen gelten, statt. Die Organisatoren entschieden sich am Freitag, das Fest unter strengeren Auflagen und einem angepassten Schutzkonzept am Samstag durchzuführen.

«Gäste hielten sich an Schutzkonzept»

«Wir haben eine Maskenpflicht bis zu den Tischen, auf dem Weg zu den Toiletten und dem Raucherraum eingeführt», sagt Stefan Hafner, Geschäftsführer der Event-Time.ch GmbH, die das Oktoberfest in der Industrie Eventhalle in Rorschach organisierte.