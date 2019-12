Einen Totalschaden am Auto und leichte Verletzungen trug ein 19-Jähriger von einem Unfall am Sonntag in Jona davon. Der Mann war am Abend von Rapperswil in Richtung Hombrechtikon unterwegs. In einer Rechtskurve hatte er sein Auto nicht mehr unter Kontrolle - warum ist unklar, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.