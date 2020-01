In Sax lief am Montagmorgen ein Grosseinsatz der Feuerwehr: Eine Schweinemast im Brüel stand in Flammen. 300 Tiere kamen ums Leben.

300 Schweine – vorwiegend Ferkel – sind am frühen Montagmorgen in Sax verendet. Die Kantonspolizei St.Gallen bestätigt die Beobachtung eines Lesers von FM1Today, wonach seit fünf Uhr morgens eine Schweinemast lichterloh brenne. «Das Feuer war nach rund einer Stunde unter Kontrolle, der Grosseinsatz läuft aber immer noch», sagt Polizeisprecher Bertrand Hug gegen 7 Uhr. Ein Passant war auf den Brand aufmerksam geworden und hatte die Rettungskräfte alarmiert. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand ein Teil des Stalls bereits in Vollbrand. Eine weitere Ausbreitung auf andere Stallteile und umliegende Gebäude konnte zwar verhindert werden, doch für die 300 Tiere kam jede Hilfe zu spät. Blick auf den Stall im Brüel. © Screenshot Google Maps Die Feuerwehren aus Sennwald, Gams und Buchs waren mit über 60 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden kann laut Polizeiangaben noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist unklar, Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. (lag)