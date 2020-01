In Sax lief am Montagmorgen ein Grosseinsatz der Feuerwehr: Eine Schweinemast stand in Flammen. Über 400 Tiere kamen ums Leben.

Über 400 Schweine – vorwiegend Ferkel – sind am frühen Montagmorgen in Sax verendet. Sie befanden sich im hinteren Teil eines Schweinestalles im Brüel, der aus noch unbekannten Gründen lichterloh brannte. «Jene Tiere im vorderen Teil des Stalles überlebten», sagt Bertrand Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today. Es sei unklar, wie viele das waren. Passant entdeckt Feuer Ein Passant war um fünf Uhr in der Früh auf den Brand aufmerksam geworden. Er alarmierte die Rettungskräfte. Als die ersten Feuerwehrleute eintrafen, stand der hintere Teil des Stalles bereits in Vollbrand. «Sie konnten eine Ausbreitung des Feuers auf den restlichen Stall und umliegende Gebäude verhindern», sagt Hug. Grossaufgebot vor Ort Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Mit über 60 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Sennwald, Gams und Buchs vor Ort. Laut Polizeisprecher Hug bewegt sich der Sachschaden in einem sechsstelligen Bereich. Brandermittler untersuchen jetzt die Brandursache. (lag)