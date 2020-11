Ein Passant fand am Freitagabend vor dem Neumarkt in St.Gallen einen schwer verletzten 16-Jährigen. Was genau vorgefallen ist, ist noch unklar.

Der 16-jährige Jugendliche wurde am vergangenen Freitagabend, kurz vor 23.20 Uhr, vor dem Einkaufszentrum Neumarkt 5 von einem Passanten entdeckt.

«Die daraufhin aufgebotene Rettung brachte den Jugendlichen ins Spital», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Dort wurde der junge Mann zweimal operiert. Aktuell ist noch unklar, was genau geschehen ist. Die Verletzungen des Jugendlichen stammen laut Polizei von einem Schlag auf den Kopf. Der Jugendliche dürfte sich am Freitagabend im Bereich des Roten Platzes, beim Fussgängerstreifen an der Gartenstrasse/Schreinerstrasse, aufgehalten haben. Dort wurde er aller Wahrscheinlichkeit nach von einer unbekannten Person gegen den Kopf geschlagen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

(red.)