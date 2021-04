Schwere Vorwürfe gegen das Asylzentrum Sonneblick

Im Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen ist es in den vergangenen acht Monaten zu drei Suizidversuchen gekommen. Dies sei kein Zufall, es gebe grundlegende Probleme und die Bewohner würden wie Tiere behandelt werden. So die Vorwürfe, welche die migrantische Selbstorganisation Rota heute dem Kanton St.Gallen vorwirft.

Isolation statt Integration

Unter den Demonstranten ist auch Delil (28), ein ehemaliger Bewohner des Asylzentrum. Er beschreibt die Umstände so: «Im Sonneblick ist es wie im Gefängnis.» Die Bewohner würden isoliert werden und es fehle an sozialem Kontakt. Jürg Eberle, der Leiter des Migrationsamts St.Gallen sagt, dass dies eine Folge der umgesetzten Corona-Massnahmen sei. Zum Schutz des Personals und auch der Bewohner habe man die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit befolgt: «Ähnlich wie Altersheime konnten wir Besucher nur sehr restriktiv zulassen, oder mussten es ganz unterbinden.»

Körperliche Arbeit und finanzielle Bestrafungen

Ein weiterer Vorwurf der Demonstranten ist eine Integrationspolitik, die mit festen Strukturen zur Arbeit zwingt. Diese hindere die Bewohner daran, Kontakte zu knüpfen: «Wenn man sich gegen diese Strukturen wehrt, wird man finanziell bestraft. Egal was die Konsequenzen für die Asylsuchenden bedeutet.» Darauf antwortet Eberle, dass sich im Zentrum Sonneblick nur Menschen befinden, die höchstwahrscheinlich in der Schweiz bleiben können. Darum wolle man ab der ersten Stunde die Schweizer Kultur vermitteln: «Dazu gehört Struktur, Schulung, Hausarbeit und auch Beschäftigung.» Letztlich ginge es darum, die Asylsuchenden auf die Arbeitnehmerstrukturen vorzubereiten.

Drei Suizidversuche in acht Monaten

Der Auslöser für die Demonstration waren drei Suizidversuche, welche seit August 2020 das Zentrum erschüttert haben. «Wie kann es sein, dass Menschen sich aus Verzweiflung das Leben nehmen?», fragen sich die friedlichen Demonstranten. Auch Eberle ist bestürzt von den Vorfällen und will diese genauer abklären. Leider gebe es immer wieder Suizidvorfälle in Asylzentren: «Die Psyche von Asylsuchenden wird von vielen Dingen strapaziert: Vorfälle in den Heimatländern, die Flucht und die langwierigen Asylverfahren sind belastend.»

Fehlende Kommunikation

Auch beim Kanton verstehe man den Unmut und nehme die Vorwürfe ernst, man habe sich aber die direkte Kommunikation gewünscht und nicht den Gang an die Öffentlichkeit. Aktuelle Einwohner des Asylzentrums fühlen sich aber nicht gehört. «Wir bekommen keine Hilfe», sagt ein frustrierter Bewohner gegenüber FM1Today. Redebedarf scheint auf beiden Seiten zu bestehen, ob und inwiefern die Vorwürfe stimmen, wird sich wohl in Zukunft zeigen.