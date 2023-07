Schwerer Benzinunfall: Mann (32) wollte an Paleggo-Festival Feuer anzünden

Ein Mann hat sich am Donnerstagabend in Edlischwil in der Gemeinde Waldkirch, auf dem Gelände des Paleggo-Festivals, schwere Verletzungen zugezogen. Der 32-Jährige musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage sagt, nutzte der Mann wohl Benzin, um ein Feuer anzuzünden: «Beim Anzünden ist es zu einer Verpuffung gekommen.»