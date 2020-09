«Die Stimmung ist gedrückt», sagt Rita Bolt, Mediensprecherin des «BBC Butterbarcafe». Das Lokal am Gossauer Bahnhof hat es erneut mit dem Coronavirus zu tun: Nachdem wegen eines infizierten Partygastes rund 800 Personen kontaktiert werden mussten, befinden sich nun sechs Mitarbeitende in Quarantäne. Sie hatten einen Corona-Abstrich machen lassen, die Tests fielen positiv aus.

«BBC» öffnet nur, wenn Tests negativ sind

Ab heute Dienstag und noch bis mindestens Donnerstagabend bleibt das «BBC» deshalb geschlossen. Diese Schliessung sei nicht angeordnet worden, sondern in Absprache mit dem Kanton St.Gallen erfolgt, sagt Bolt. Sämtliches Personal wird am Donnerstag nochmals getestet. Bei einem negativen Ergebnis soll die Bar aufs Wochenende hin wieder geöffnet werden. Die Geschäftsleitung will am Freitag erneut informieren.

In der Verwandtschaft und im Ausgang angesteckt

Laut «BBC» haben sich vier von sechs Angestellten wissentlich nicht im Betrieb angesteckt. Einer von ihnen infizierte sich vermutlich über ein Familienmitglied, drei weitere Mitarbeitenden steckten sich möglicherweise in den Ferien oder im Ausgang in St.Gallen an. «Man weiss es nicht genau, aber es kann sein, dass sich die anderen zwei Mitarbeitenden bei der Arbeit angesteckt haben», sagt Rita Bolt. Zwei haben leichte Symptome, die anderen keine.