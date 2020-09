Sechs infizierte Mitarbeitende: «BBC» bleibt vorübergehend geschossen

Sechs Angestellte des «BBC Butterbarcafe» befinden sich in Quarantäne. Sie hatten sich auf das Coronavirus testen lassen, diese Tests fielen allesamt positiv aus, wie das Ausgehlokal direkt am Gossauer Bahnhof mitteilt. Ab heute Dienstag und noch bis Donnerstagabend bleibt das «BBC» geschlossen.

Einer der Mitarbeiter hat am vergangenen Samstag noch gearbeitet. Er trug eine Maske und es kann laut «BBC» davon ausgegangen werden, dass keine Gäste infiziert wurden. In sehcs Tagen werden alle Mitarbeitenden nochmals getestet. Fallen diese Tests negativ, wird das «BBC» seinen Betrieb in Absprache mit dem Kanton am Freitag wieder aufnehmen. Die Geschäftsleitung will am Freitag über das weitere Vorgehen informieren.

45 Mitarbeitende arbeiten im «BBC» unter der Leitung von Hanspeter Dürr. Der Betrieb könnte gemäss Mitteilung auch ohne die sechs positiv Getesteten aufrecht erhalten werden. Die Gesundheit und Sicherheit der Gäste und Mitarbeitenden gehe aber vor.

Wie Dürr erklärt, werden monatlich rund 30'000 Franken für die Schutzmassnahmen aufgewendet – darunter das zusätzliche Personal am Eingang, das die Daten der Gäste erfasst und die Körpertemperatur misst, mehr Sicherheitspersonal, Desinfektionsmittel im ganzen Betrieb und das Registrationssystem. Zusätzlich wurde eine Maskenpflicht für alle Mitarbeitenden eingeführt. «Das BBC hat die Hausaufgaben gemacht, und alles zum Schutz der Gäste und Mitarbeitenden unternommen», heisst es.

Laut «BBC» haben sich vier von sechs Infizierten wissentlich nicht im Betrieb angesteckt. Einer von ihnen infizierte sich vermutlich über ein Familienmitglied, drei weitere Mitarbeitenden steckten sich möglicherweise in den Ferien und im St.Gallen im Ausgang an. Zwei haben leichte Symptome, die anderen keine. Betreffend Contact Tracing steht die Gossauer Bar mit dem Kanton in Kontakt.

(red.)