Wenn Giuseppe Porcu durch die Stadt läuft, hat er den weissen Blindenstock bei sich. Die weissen Blindenmarkierungen am Boden sind seine Orientierung. «Es ist mir im letzten Jahr während der Pilotphase der E-Trottinetts passiert, dass sich mein Blindenstock in einem willkürlich platzierten E-Trottinett verfangen hat», sagt Procu vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Der Stock sei ihm dabei aus der Hand gefallen, diesen wiederzufinden, sei nicht einfach gewesen.

Nicht nur für Blinde ein Problem

«Das ist keine Schnapsidee von Blinden und Sehbehinderten. Es können auch Rollstuhlfahrer, ältere Menschen und Personen mit Kinderwagen sein, die keine Möglichkeit haben, einem parkierten E-Trottinett auszuweichen», fasst Porcu die Problematik zusammen. Er erzählt von einem Mann im Rollstuhl, der jemanden kommen lassen musste, um ein E-Trottinett aus dem Weg zu räumen. Ihm reichte die Kraft nicht, dies selbständig zu tun. Ein Vorfall, der zu vermeiden wäre, wenn die Fahrzeuge richtig parkiert werden würden.

Wie man E-Trottinette richtig parkiert

Ja, man kann die E-Trottinetts an vielen Orten abstellen. Nein, nicht überall, denn auch hier gibt es Regeln. «Neben einem parkierten E-Trottinett muss es auf dem Trottoir noch eineinhalb Meter Platz haben, um vorbeizukommen», sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen, das sei gesetzlich so festgelegt. Werde diese Regel eingehalten, könne man sich als Normalbürger zwar per se am E-Trottinett stören, parkiert sei dieses jedoch korrekt. Melden kann man dies trotzdem der Firma Tier, die sich darum kümmert – mit einer Reaktionszeit von unter einer Stunde. «Wir haben bis jetzt aber erst wenige Meldungen wegen störender Fahrzeuge erhalten», sagt der Geschäftsführer von Tier in der Schweiz, Emre Argön. Jeweils am Abend sammeln die Angestellten von Tier alle abgestellten E-Trottis wieder ein und bringen sie zurück auf die vorgesehenen Parkplätze. Und fällt ein parkiertes E-Trotti mal um, sei dies bei ihnen im System sofort ersichtlich und werde vor Ort behoben.

Sollte ein parkiertes E-Trottinett jedoch eine Gefahr für Blinde und Sehbehinderte, Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen darstellen, oder wurde die Eineinhalb-Meter-Regel nicht einhalten, kann dies der Stadtpolizei gemeldet werden.