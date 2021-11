Das auffällige Gebäude «Adullam» in Wattwil ist Faszination und Mysterium zugleich. Die blassen Mauern wirken zwar eher langweilig vor den majestätischen sieben Churfirsten im Hintergrund. Dennoch ziehen sie Blicke auf sich – weil niemand wirklich weiss, was hinter der weissen Fassade vor sich geht.

Angelockt durch dieses Mysteriöse konnte FM1Today vor sechs Jahren mit dem damaligen Anführer der Gemeinschaft, Werner Arn, über seine Philosophie sprechen. Dieser bezeichnete das Adullam als ein Altersheim, einen Zufluchtsort für Menschen in Notsituationen und sich als den Diener dieser Gemeinde. Von Experten wird das Adullam als «sektenartige Gemeinschaft» beschrieben (vgl. Kasten). Vor fünf Jahren verstarb Werner Arn und ein Ältestenrat übernahm. Dieser führt aktuell das «Altersheim» Adullam und einen Missionsdienst nach den Grundsätzen Arns, sagt Roger Bachmann, Sprecher des Ältestenrats, auf Anfrage.

Mit Betrügereien teuren Lebensstil finanziert

Nun steht ein 44-jähriger Schweizer, der – so bestätigt es Bachmann – aktuell immer noch im Ältestenrat der Gemeinschaft ist, wegen Millionenbetrugs vor dem Kreisgericht St.Gallen. Die Liste der Vorwürfe ist lang: «Mehrfacher gewerbsmässiger Betrug, mehrfacher Betrug, mehrfache Veruntreuung, mehrfache ungetreue Geschäftsbesorgungen mit Bereicherungsabsicht, mehrfache Urkundenfälschung, Erschleichung einer falschen Beurkundung, mehrfacher Steuerbetrug.»

Gemäss Anklageschrift hat der Beschuldigte fast fünf Millionen Franken durch Betrügereien ergaunert und sich damit einen teuren Lebensstil mit Luxusautos, Schmuck, Reisen, Mietwohnungen und Militärjets finanziert. Acht Parteien wurden dadurch geschädigt – darunter eine Grossbank, Familienmitglieder und ein Mitglied der Gemeinschaft.

Mit fiktiven Anlagen Millionen von Franken abgeknöpft

Angefangen haben die Betrügereien gemäss Staatsanwaltschaft im Frühling 2007. Während rund zehn Jahren soll der Angeklagte seinen Geschwistern über 2,3 Millionen Franken abgeknöpft haben. Das, in dem er angab, das Geld in Anlagen zu investieren. Aufgrund seiner Position als Kaderbänker vertrauten ihm die Geschwister. Statt in Anlagen soll das Geld aber jeweils direkt auf das Konto des Beschuldigten geflossen sein. Die Geschwister haben für die Investitionen teilweise das gesamte Familienvermögen aufgebraucht.