Im Raischiben-Tunnel am Walensee ereignete sich am Dienstagmittag ein tödlicher Unfall. Ein Mann starb noch am Unfallort, eine Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen.

Die Polizei bestätigt gegenüber FM1Today, dass sich auf der Autobahn A3 von Flums in Richtung Zürich im Raischiben-Tunnel kurz vor Mittag ein «sehr schwerer Selbstunfall» ereignet habe. «Die Rega, die Rettung, die Feuerwehr und die Polizei waren vor Ort», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Beim Unfall kam ein Mann ums Leben, eine Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geflogen. Werbung Quelle: Leserreporter FM1Today Auto überschlägt sich Die beiden Personen befanden sich im gleichen Fahrzeug. Die Frau sass am Steuer. Kurz vor der Einfahrt des Tunnels kam sie rechtsseitig von der Fahrbahn ab und touchierte das Tunnelportal. Das Auto streifte die Tunnelwand und überschlug sich folglich, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Beifahrer verstarb noch auf der Unfallstelle. Über die Identität der Verunfallten informiert die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt. Gesperrte Autobahn und Stau Die Autobahn A3 in Richtung Zürich war zwischen der Einfahrt Flums und der Ausfahrt Murg für längere Zeit gesperrt. Wegen der Umleitung bildete sich Stau. Eine Übersicht über die Verkehrssituation im FM1-Land gibt's jederzeit hier. (red.)