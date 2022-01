Eine 47-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in einem Bus in Rorschach von einem 81-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Der Mann hatte der Frau in den Schritt gegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 81-jähriger Mann hat eine 47-jährige Frau in Rorschach sexuell belästigt. (Symbolbild) © Getty Images