In Graubünden und Bern hat die Stiftung pro Lutra bereits wieder Fischotternachwuchs festgestellt, nun könnten sich die putzigen Raubtiere auch in St.Gallen wieder niederlassen. Zumindest ist am Werdenberger Binnenkanal in Haag die Sichtung eines Tiers gelungen.

Der Fischotter ist in eine Fotofalle getappt, wie der «Werdenberger und Obertoggenburger» berichtet. Die Sichtung ist sensationell: Es ist der erste gesicherte Nachweis eines Fischotters im Kanton seit 49 Jahren. Der letzte Nachweis gelang 1972 in Niederhelfenschwil.