Servette-Fan nach Ausschreitungen in St.Gallen verurteilt

Im Nachgang des Spiels zwischen dem FC St.Gallen und Servette im Oktober 2022 ist es zu Ausschreitungen gekommen. Servette-Fans hätten am Bahnhof Winkeln Aschenbecher, Flaschen, Stühle, Sonnenschirme und Schottersteine in Richtung der Polizisten und FCSG-Fans geworfen, wie es in einem Artikel von «20 Minuten» heisst.