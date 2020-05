Jede Person, die dieser Tage das Einkaufszentrum betritt, wird gezählt. Nach dem Lockerungsschritt am 11. Mai – seither haben die Läden und Beizen wieder geöffnet – strömten täglich rund 20'000 Personen in die Shopping Arena. «Am Samstag wurde es relativ eng, an diesem Tag verzeichneten wir gut 25'000 Besucherinnen und Besucher», sagt Schäfer. Das sei ein guter Samstag, er komme aber nicht an den Black Friday mit fast 50'000 Kunden heran.

An jedem Eingang des Shoppingcenters ist Desinfektionsmittel aufgestellt. Vor den Läden wurden Abschrankungen angebracht, sollten sich Schlangen bilden. «Und an neuralgischen Punkten hält unser Sicherheitsdienst die Leute dazu an, die Abstandsregeln einzuhalten», sagt Schäfer.

Maximal 5000 Kunden zur gleichen Zeit

Das Besucherzählsystem zeigt praktisch in Echtzeit an, wie viele Leute sich gerade im Einkaufszentrum befinden. «Wir haben eine Limite von 5000 Leuten fixiert», erklärt Schäfer. Am Samstag seien zur Spitzenzeit um 15 Uhr rund 4500 Personen gleichzeitig in der Arena gewesen. «Wenn es so bleibt, ist das gut, sonst müssen wir Massnahmen ergreifen.»

Dieses Spezialkonzept beinhaltet die Umstellung auf «Einbahnverkehr» – damit nicht jeder kreuz und quer herumlaufen kann. «Ausserdem prüfen wir gemeinsam mit der Stadtpolizei, ob wir aufs Wochenende hin die Aussenparkplätze in der Winkler Industrie aktivieren können. So wäre es möglich, die Kunden über einen Eingang reinzulenken.» Das definitive Verkehrsaufgebot liege aber noch nicht vor. Ziel sei es vorderhand nicht, die Parkgarage zu schliessen.

Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, bestätigt die Anfrage zu den Aussenparkplätzen. Es gebe Abkommen, die eine solche Nutzung zulassen, auch an Spielen des FC St.Gallen werde dies so gehandhabt. Eine spezielle Bewilligung durch die Stapo sei nicht nötig.

Kontrollen durch Kanton

Ob sich die Geschäfte an die Verordnung des Bundes halten, wird vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit überprüft. Der St.Galler Arbeitsinspektor Jakob Städler achtete bei seinem kürzlichen Kontrollgang im Möbelhaus Ikea beispielsweise auf genügend breite Wege und die Vermeidung von Menschentrauben: