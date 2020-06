«Sind Menschen an der Fasnacht weniger wert als Menschen am Weihnachtsmarkt?» Diese einfache Anfrage deponierte der St.Galler Stadtparlamentarier Donat Kuratli beim Stadtrat. Denn an der diesjährigen Fasnacht fiel dem SVP-Politiker auf, dass bei den neuralgischen Punkten in der Stadt keine Sicherheitsabschrankungen vorhanden waren.

Viel Aufwand für Auf- und Abbau

Nun liegt die Antwort des St.Galler Stadtrates auf dem Tisch. Dieser begründet die fehlenden, mit Wasser gefüllten mobilen Sperrelementen, unter anderem mit dem Zeitaufwand. Mindestens drei Stunden und drei Mitarbeiter benötige ein solcher Auf- und Abbau. Der Aufwand erhöhe sich, je mehr Elemente gestellt beziehungsweise je mehr Standorte abgedeckt werden müssen.

«Solche Sperrelemente werden in der Regel bei Grossveranstaltungen verwendet, welche stationär sind und eine gewisse Dauer (Richtwert: zwei Tage und mehr) haben», steht in der Antwort des St.Galler Stadtrates.