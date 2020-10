Der achteckige Käfig ist das neue Zuhause von Stephanie Egger. Die Berneckerin betritt heute Samstag in Abu Dhabi die von Maschendraht umzäunte Bühne des UFC.

Ihre Gegnerin: Tracy Cortez aus Phoenix, Arizona. Egger ist in der Champions League der Mixed Martial Arts angekommen. Und da will sie auch bleiben.

Erstmal weg mit der Schoggi

Vor dem Eintritt in die UFC bestritt Stephanie Egger, Schwester von SVP-Nationalrat Mike Egger, vor allem Kämpfe in der Schweiz. Allerdings verschlug es sie auch bereits nach Japan und in die USA.

Ihren letzten Kampf jedoch hatte sie vor heimischem Publikum in St.Gallen, wo sie anfangs September die deutsche Cinja Kiefer bezwang. Ihre Gegnerin musste aufgeben.