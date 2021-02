Kinder sind keine Treiber der Pandemie. Das Hauptargument für den Präsenzunterricht an Schulen scheint langsam zu bröckeln. In der Schule Arosa wurden bei Kindern und Lehrerpersonen 20 Fälle des mutierten Coronavirus entdeckt. Die Schule bleibt bis 6. Februar geschlossen. Im Oberstufenschulhaus Engelwies in der Stadt St.Gallen wurden vier Fälle eines mutierten Coronavirus nachgewiesen. Zwei Klassen befinden sich in Quarantäne. In Wattwil-Krinau wurden nach positiven Fällen ebenfalls mehrere Klassen in Quarantäne geschickt. Das sind nur einige aktuelle Beispiele.

Sind Kinder und Lehrpersonen an den Schulen noch sicher? Diese Frage stellt sich auch eine Lehrperson, die an einem Primarschulhaus in der Stadt St.Gallen unterrichtet. Die Frau, die anonym bleiben möchte, wendet sich mit einem Schreiben an FM1Today und kritisiert die bestehenden Massnahmen betreffend der Primarschulen aufs schärfste.

«Halbherzige Schutzkonzepte»

«Die meisten Schutzkonzepte werden nur halbherzig umgesetzt, da auch nur halbherzige Schutzkonzepte vom Kanton in der Primarschule vorgegeben sind», schreibt sie. Ausserdem werden Sitzungen unter Lehrpersonen immer noch physisch durchgeführt. «Die Lehrerzimmer in einigen Schulhäusern sind immer noch gerappelt voll.»

Das St.Galler Bildungsdepartement hält indes an den bestehenden Schutzkonzepten fest: «Diese sind mit den zuständigen medizinischen Fachpersonen abgestimmt. Die Umsetzung liegt in der Verantwortung der kommunalen Schulträger und von deren Schulführungen vor Ort», heisst es auf Anfrage von FM1Today. Hinweise auf halbherzige Umsetzung würden dem Bildungsdepartement nicht vorliegen. «Einzelfälle sind nie auszuschliessen.» Auch über Fälle von Lehrpersonen, welche sich nicht an die Konzepte halten, habe man keine Kenntnis.

Keine Änderungen für Kinder durch mutiertes Virus

Weiter zweifelt die Primarschullehrperson die aktuelle Teststrategie bei Kindern an. «Kinder werden einfach viel zu wenig getestet, selbst wenn sie klare Symptome zeigen oder in der Familie positive Fälle vorhanden sind.» Somit müssten auch kranke Kinder die Schule besuchen.

«Die Teststrategie wird vom Bund vorgegeben. Auch der Kanton St.Gallen hält sich an diese», erwidert das Kantonsarztamt. «Je jünger die Kinder sind, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Virus weitergeben.» In Bezug auf die Kinder habe sich auch bei der mutierten Virusvariante keine Änderung ergeben. «Sie sind weiterhin nicht Treiber der Pandemie. Entsprechend müssen die Richtlinien der Pädiatrie Schweiz nicht angepasst werden.» Dies bestätigt auch eine Studie, die kürzlich in England durchgeführt wurde. Diese zeigt: Von rund 68'000 Fällen mit der Virus-Variante machten die 0- bis 9-Jährigen lediglich 6 Prozent aus.

Quarantäne oder nicht? Kanton entscheidet individuell

Doch nicht nur die Teststrategie, auch die Quarantäneregelung breiten der Primarlehrerin Sorgen. Nach den Coronafällen an der Oberstufe Engelwies in St.Gallen wurde für Donnerstag ein Schnelltest bei allen Schülerinnen und Schülern angeordnet. «Die Angehörigen der Kinder, welche in Quarantäne sind, dürfen sich frei bewegen, obwohl die Testresultate erst am Freitagabend vorliegen, dass heisst, dass etliche Geschwister in andere Schulhäuser gehen und eventuell das Virus schon weiterverbreiten können. Da wir ein weitläufiger Schulkreis sind, sind die meisten Kinder mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs.»

Jeder Einzelfall werde genau angeschaut und es werde individuell entschieden, schreibt das Kantonsarztamt. «Entsprechend kann es sein, dass in einem Fall auch die Kontaktpersonen der Kontaktpersonen in Quarantäne gehen müssen und im anderen Fall nicht. Die Verbreitung des Virus kann damit gezielt verhindert werden.»

Quote der positiven Testungen auf tiefem Niveau stabil

Das Bildungsdepartement und das Kantonsarztamt stünden in permanentem Kontakt, heisst es in der Stellungnahme weiter. Bisher seien keine Anpassung indiziert. «Spekulatives Handeln auf Vorrat macht keinen Sinn.» Trotzdem seien alle Akteure aber bereit, bei allfälligen raschen Wendungen rasch die Konsequenzen zu ziehen. Die Quote der positiven Testungen an der St.Galler Volksschule liege seit Oktober stabil auf dem tiefen Niveau von circa 1 Prozent der Schülerinnen und Schüler und 1,5 Prozent der Lehrpersonen. «Das belegt das Funktionieren der Schutzkonzepte.»

Diese Meinung dürften nicht alle teilen. Die Primarschullehrerin bezeichnet das Handeln des Kantons als verantwortungslos: «Meiner Meinung nach rennt der Kanton St.Gallen ein zweites Mal ins Verderben – diesmal mit Bildungsdirektor Stefan Kölliker und Kantonsärztin Danuta Zemp mit den Schulen als Hotspots an der Spitze.»