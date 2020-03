Nach zehn Jahren ist Schluss mit dem Innenausbau-Familienbetrieb Sinova Interior AG: Wie «Blick» aus einem Schreiben des Konkursamtes Buchs an die Angestellten zitiert, ist Konkurs über die Firma eröffnet worden. «Der Betrieb ist ab sofort eingestellt und wird nicht weitergeführt», soll es darin heissen. Die 20 Mitarbeitenden seien ihren Job per sofort los, sagt ein Betroffener gegenüber der Zeitung.

Im Online-Handelsregister Moneyhouse steht, die Sinova Interior AG sei «in Liquidation». Das Diepoldsauer war 2010 von Manfred Schlager gegründet worden. Grössere Projekte hat Sinova in den letzten Jahren auf der Zürcher Europaallee oder am Limmattower in Dietikon umgesetzt, wie dem Portfolio auf der Webseite zu entnehmen ist.

Unklar ist, ob die Innenausbau-Firma wegen der Corona-Krise schliessen musste. FM1Today hat Sinova bislang nicht für eine Stellungnahme erreicht.

