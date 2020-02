Snowboardcrosser messen sich in Flumserberg

In den Flumserbergen haben sich am Sonntag junge Snowboardcrosser den Hang hinunter gestürzt, um zu zeigen, was sie drauf haben. Auch der Ostschweizer Nachwuchs war am Start.

Über 200 Jugendliche haben am Sonntag beim Boardercross-Wettkampf in den Flumserbergen mitgemacht. Der Wettkampf ist wichtig für den Ostschweizer Nachwuchs. Während sich die Kleinen mit den internationalen Gegnern messen konnten, sammelten die älteren Snowboarderinnen und Snowboarder Fis-Pünkte, für beispielweise die Junioren WM. Wie sich der Ostschweizer Nachwuchs geschlagen hat, siehst du im TVO-Beitrag. (red.)