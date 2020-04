So bereiten sich Coiffeure auf Wiedereröffnung vor

Auch wenn in gut einer Woche Coiffeur-, Kosmetik- und Tattoobetriebe wieder Kunden empfangen dürfen, die Normalität ist noch weit weg. Dies zeigt ein Besuch im Salon von Andrea Klaus. Die Vize-Präsidentin der Sektion St.Gallen vom Verband Coiffure Suisse installiert momentan Plexiglasscheiben und testet weiteres Material wie wie Schutzmasken, Einweghandschuhe und Einwegumhänge für die Kunden. Für Rasuren werden sogar noch höhere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, laut Andreas Klaus zum Schutz der Kunden und auch des Personals: «Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich sogar einen weissen Overall tragen würde, wenn es nötig ist.»

Andreas Klaus ist froh, dass die Branche bald wieder arbeiten darf, auch wenn es einen Mehraufwand mit sich bringt, wie beispielsweise das Sterilisieren von Schere und Kamm nach jedem Kunden. «Es wird anfangs nicht einfach sein, weder für uns noch für die Kunden. Aber wir sind offen und gehen darauf zu», sagt sie.