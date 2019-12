Äpfel, Bananen oder Orangenschnitze: Am Dienstag haben rund dreissig Kinder für die Affen und Co. die Geschenke eingepackt. Dass die Tiere im Walter Zoo in Gossau zu Weihnachten Geschenke erhalten und diese auspacken dürfen, ist bereits eine richtige Tradition. Die Geschenke werden regelrecht zerfetzt, so gross ist die Freude.

«Sie wissen zwar nicht das Weihnachten ist, weil wir sie jeden Tag beschäftigen müssen. Doch das Geschenkspapier gibt es nur einmal im Jahr und da merken die Tiere schon, dass heute ein spezieller Tag ist», sagt Kimie Bortoluzzi, Tierpflegerin im Walter Zoo.

(red.)