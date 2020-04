Die Kantone sind sich, was die Maturaprüfungen angeht, nicht einig. Während beispielsweise in St.Gallen, Ausserrhoden oder Schwyz nur die schriftlichen Prüfungen stattfinden, müssen Kantischüler im Thurgau und in Glarus die schriftlichen und mündlichen Maturaprüfungen absolvieren. Zürich oder Bern verzichten auf die Prüfungen und setzen stattdessen auf die Erfahrungsnoten.

Aus Innerrhoden oder Graubünden fehlt bis jetzt noch eine Weisung diesbezüglich. Vielleicht ist das auch richtig so: Definitiv über die Prüfungen entscheiden, könnte der Bundesrat an der Sitzung am Mittwoch. Gut möglich ist, dass nach der Bundesrats-Medienkonferenz die Kantone ihre Entscheide wieder über den Haufen werfen müssen.

Gegen die uneinheitlichen Lösungen in den Kantonen gibt es diverse Proteste von Schülern, FM1Today berichtete. Petitionen zum Verzicht auf die Matura erhielten Tausende von Unterschriften.

Unklar ist derzeit auch noch, was mit Jugendlichen passiert, die ungenügende Erfahrungsnoten haben. Im Wallis beispielsweise sollen die Schüler in diesem Fall zu einer schriftlichen Prüfung antreten dürfen.

