Der wichtigste Shopping-Event des Jahres – zumindest für die US-Amerikaner – steht vor der Tür. Am 27. November findet der Black Friday statt. Bei der St.Galler Detailhändlervereinigung Pro City St.Gallen laufen die Anmeldungen noch, die Shopping Arena und die Migros wissen bereits, wie sie sich vorbereiten und was zu erwarten ist.

«Glaube nicht, dass wir überrannt werden»

In der Shopping Arena wird, wie auch in den letzten Jahren, das Black-Friday-Weekend gefeiert. So würden sich die Besucher über drei Tage verteilen, sagt Centerleiter Marc Schäfer zu FM1Today. Die Arena bleibt deshalb das ganze Wochenende geöffnet, auch am Sonntag. «Ich glaube nicht, dass wir überrannt werden», so Schäfer. Allgemein sei die Anzahl Besucherinnen und Besucher seit Einführung der Maskenpflicht um 10 bis 20 Prozent gesunken.

Die Geschäfte werden am Black Friday spezielle Angebote haben, trotzdem hat die Shopping Arena wegen Corona nicht vor, gross Werbung machen. «Wir werden den Sicherheitsdienst und Hygiene-Stewards aufbieten.» Diese würden kontrollieren, dass Corona-Massnahmen eingehalten werden.

Angebote online und in Geschäften

Die Migros Ostschweiz setzt am Black Friday auf die bewährten Massnahmen. Dazu gehören mehr Mitarbeitende auf den Verkaufsflächen, die Regulierung der Kundenfrequenzen an den Eingängen und die gute Organisation von Wartezonen vor den Verkaufsstellen sowie der Einsatz von Sicherheitspersonal in den grösseren Verkaufsstellen. «Die Migros wird ihren Kundinnen und Kunden online wie auch in ihren Super- und Fachmärkten Angebote zum Black Friday unterbreiten», teilt Andreas Bühler, Mediensprecher der Migros Ostschweiz, mit.

(gbo)