Paul Rechsteiner (SP) muss für den Einzug in den Ständerat den zweiten Wahlgang am 17. November abwarten. Franziska Ryser (Grüne) wurde in den Nationalrat gewählt. (© FM1Today)

Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP, Zweite von links) wurde als eine von fünf Frauen in den Nationalrat gewählt. Ihre Familie unterstützte sie am Tag der Entscheidung kräftig. (© FM1Today)

In der Stadt St.Gallen präsentierte sich am Sonntag ein etwas anderes Bild: In keiner St.Galler Gemeinde wählten prozentual so viele Personen die Grünen (14,11 Prozent) wie in der Kantonshauptstadt.

Mit Klima konfrontiert

Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) hatte dieses Ergebnis kommen sehen: «Die Städte sind offen gegenüber Klimathemen. Sie erleben den vielen Verkehr und die Wärmeentwicklung.»