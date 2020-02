Von Nesslau nach Neu St.Johann, über Krummenau nach Hemberg und dann gleich weiter nach St.Peterzell. Was erst klingt wie eine herausfordernde Wandertour durch einen Teil des Toggenburgs, lässt sich auch einfach mit einem Kaffee in der Hand durch ein paar Mausklicks bewältigen.

Abgebildet sind nämlich nicht nur die Ortschaften, sondern auch verschiedene Energieprojekte, wie zum Beispiel eine Windkraftanlage in Gamplüt, ein Wasserrad der Klangschmiede in Alt St.Johann, das Holzenergiezentrum in Nesslau und viele mehr.

Den Verein Energietal Toggenburg gibt es seit 2009. In der St.Galler Region wird also schon relativ lange auf die «Erneuerbaren» gesetzt, wie Rütsche die Energie aus dem Toggenburg nennt. «Wir sind in dieser Richtung definitiv Pioniere. Alle ziehen an einem Strang, sämtliche Gemeinde haben die Energieziele unterzeichnet und wollen diese Umsetzen», sagt Rütsche.

Der virtuelle Toggenburger-Rundflug soll die Bevölkerung für dieses Vorhaben sensibilisieren. «Ein weiterer Punkt ist die Bildung. Man hat die Möglichkeit, eine Biogasanlage zu entdecken und Räume zu betreten, die man sonst nicht zu sehen bekäme», sagt Rütsche, der selbst viele Fotos zum Projekt beigesteuert hat.

Auch wenn man sich kaum für Energieprojekte interessiert, bietet die Karte eine neue Perspektive auf eine der schönsten Regionen der Ostschweiz. Fast so gut wie das Original.