Das sogenannte Arion-Nest des Schwanenpaars liegt höchst ungünstig am Seeufer und ist gleichzeitig eine kleine Attraktion in Rorschach. Der Seepegel muss nur ein wenig ansteigen und das Nest wird überschwemmt. Letzes Jahr war der zuständige Wildhüter genötigt, einzuschreiten und das Nest mit Steinblöcken bewehren, um die Jungtiere vor Wellengang zu schützen. Regelmässig in den letzten Jahren war das Schwanenpaar auf Hilfe angewiesen und hat den Ruf «dumm» zu sein erhalten.

Doch dieses Jahr steht die Brutzeit unter einem guten Stern. Das Wetter war in den letzten Wochen überdurchschnittlich warm und trocken. Bis die Babyschwäne schlüpfen dauert es 32 Tage. Am Samstagmorgen war es soweit, das erste ist geschlüpft, wie das «Rorschacher Echo» schreibt, weitere zwei Eier liegen noch im Nest.

Mit einem Schild oberhalb des Nests bittet die Stadt darum, die Schwäne nicht zu füttern. Dabei handle es sich nicht etwa um eine Corona-Sicherheitsmassnahme, damit sich dort weniger Leute treffen, sagte Stadtschreiber Marcel Aeple zu FM1Today. Vielmehr gehe es darum, dass die Leute den Tieren kein Brot geben. Dies schadet den Schwänen.

(red.)