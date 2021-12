Die Spitäler laufen im roten Bereich, so auch jenes in Grabs. Einen exklusiven Einblick bietet nun ein neues Video, dass die Spitalregion selbst produzieren liess. Darin sieht man die grossen Herausforderungen für das Pflegepersonal in der Corona-Pandemie.

