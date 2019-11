Ab heute Donnerstag laufen «Midway – für die Freiheit», «Maleficent: Mächte der Finsternis» und «Terminator: Die Erlösung» im 4DX-Kino. Wer sich dieses Kino-Erlebnis gönnen will, muss dafür einiges springen lassen. Eine Karte kostet 29.50 Franken.

«Man ist viel mehr im Film als bei einem normalen Kinobesuch», sagt Philippe Täschler, CEO der Betreiberin Kitag. Durch Wasser, Nebel und Feuer würden alle fünf Sinne angeregt, verspricht er. «Es ist wirklich cool, die Effekte sind perfekt in den Film eingebettet», sagt Täschler.

Neues Kino, neue Snackbar und mit dabei zwei – laut Betreiber – «ultimative Highlights». So präsentiert sich das neue Cinedome in Abtwil. Eine dieser zwei Erneuerungen ist das 4DX-Kino. Es verspricht ein Kinoerlebnis auf einer neuen Ebene. Neben den gewohnten 3D-Effekten sollen die Besucher den Film auch fühlen und riechen. Dazu bewegen sich beispielsweise die Sitze.

First Lounge: Kino mit VIP-Feeling

Wer zukünftig Sitzheizung und Liegesessel bevorzugt, ist in der First Lounge genau richtig. Sie ist die zweite grosse Neuerung im Cinedome. «Man kann das Handy laden und hat sogar eine Bar im Kinosaal selbst, das gibt es sonst nirgends in der Schweiz», sagt Philippe Täschler. Snacks und Getränke gibt es im neuen Liegesessel à discrétion. Dafür kostet das Paket 49 Franken pro Person.