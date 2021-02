Die Päckli im FM1-Land kommen nun schneller an ihr Ziel

Seit Mitte Februar hat Bad Ragaz eine moderne Post-Filiale. Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung. Die Filiale ist ein Teil der neuen Post-Strategie. Die eigene Filiale soll das Rückgrat des regionalen Postnetzes sein.

In Zukunft möchte die Post noch 800 Filialen auf eigene Faust betreiben. Knapp die Hälfte davon soll umgebaut werden. Dafür investiert die Post 40 Millionen Franken.

Gleichzeitig will die Post mit Banken, Versicherungen, Krankenkassen oder auch Behörden zusammenarbeiten. Die Kundinnen und Kunden sollen so mehrere Geschäfte am gleichen Ort abschliessen können.

(red.)