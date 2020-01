So sieht ein Einsatz der Feuerwehr St.Gallen aus

Viel Rauch bei Brand in Rohbau in St.Fiden

Was passiert eigentlich alles, wenn die Feuerwehr einen Einsatz hat? Die Berufsfeuerwehr St.Gallen hat die Antwort auf Facebook gepostet. Sie hat ein Video von einem Einsatz gemacht und uns einen Einblick in ihren Alltag gewährt.

Am Montagnachmittag ist in einem Rohbau in St.Fiden, im Osten der Stadt St.Gallen, ein Brand ausgebrochen (FM1Today berichtete). Die Berufsfeuerwehr St.Gallen war vor Ort und hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Der ganze Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. Zwei Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden, da sie grosse Mengen Rauch eingeatmet hatten.

