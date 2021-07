Anstelle einer Person an der Rezeption empfangen zwei Bildschirme die ankommenden Gäste. Im neuen Digital-Hotel Neu-Schönstatt wird das Check-In von den Gästen selbst durchgeführt –im Prinzip so, wie bei den Selfscanning-Kassen in Migros und Coop. Name und Adresse werden eingetippt und dann bekommt der Gast bereits die Zimmerkarte. Auch Kaffeemaschine und Snackautomat in der Lobby funktionieren im Selbstbedinungs-Prinzip. «Schnell und unkompliziert», wie es die Gastgeberinnen beschreiben. Im Zimmer und im Restaurant funktioniert das Hotel dann aber doch wie jedes andere, ohne speziellen digitalen Standard.