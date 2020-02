Wer vor kurzem ein Päckli zur Hauptpost in St.Gallen brachte oder das Geld aus seinem Spar-Säuli in Noten umwandeln liess, merkte schnell: Hier ist nichts mehr so, wie es mal war. Die sonst so zugestellte Halle wirkte plötzlich leer und erhaben. Der Grund: Die Post wurde umgebaut, wie FM1Today berichtete . Seit Montag sind die Arbeiten abgeschlossen und die grösste Filiale St.Gallens kommt in einem neuen Look daher.

Eine Zone für Beratungen und Infos

Die Hauptpost liegt am Bahnhofsplatz und wurde zwischen 1911 und 1915 erbaut. Damit prägt sie seit über 100 Jahren das Stadtbild. Die Post hat die Innenräume neu gestaltet. Die Kunden werden neu schon vor dem Schalter begrüsst, in einer Beratungs- und Informationszone. «Hier erklären wir zum Beispiel, wie der Postkunde eine SMS-Briefmarke kaufen oder selbständig Einzahlungen am Automaten erledigen kann», sagt Corinne Brunner, Leiterin Gebiet St.Gallen – Appenzell.

Selber Pakete abholen und aufgeben

In der Hauptpost St.Gallen werden an den insgesamt zehn Schaltern verschiedene Postdienstleistungen angeboten. Neu stehen in der Filiale auch ein Paketeinwurf und vier Postomaten zur Verfügung. In der nahegelegenen Bahnhofsunterführung befindet sich ausserdem ein «My-Post-24-Automat». Kunden können dort rund um die Uhr und unabhängig von den Öffnungszeiten Pakete und eingeschriebene Briefe abholen und aufgeben.

Briefmarkentheke für Sammler

In der umgebauten Post dürfte das Herz der passionierten Briefmarkensammler höher schlagen. Die Hauptpost St.Gallen ist eine von sechs Filialen in der Schweiz, welche über eine Briefmarkentheke verfügen. «Die Kundschaft findet hier das ganze philatelistische Sortiment der schweizerischen Post», sagt Corinne Brunner.

Investitionen von 40 Millionen Franken

Der Umbau der Hauptpost St.Gallen ist erst der Anfang einer grossen Modernisierung vieler Postfilialen in der Schweiz. Die Post investiert in den nächsten Jahren rund 40 Millionen Franken in rund 300 eigenbetriebene Filialen. Bis heute hat die Post bereits 80 Filialen modernisiert. Im Kanton St.Gallen beispielsweise in Buchs, Wil, Gossau und Rapperswil.