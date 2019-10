Das zweite und letzte Olma-Wochenende ist eingeläutet: Adi K und die Global Deejays heizten dem Publikum am zweitletzten Abend in der Radio City nochmal so richtig ein. Hier gibt es die besten Bilder dazu.

«Die FM1-Shots sind die besten!» Das Zelt war voll, pumpenvoll: Der zweite Freitagabend in der Radio City war definitiv ein gelungener. Die Leute haben in der Menge zur Musik von Adi K und den Global Deejays gefeiert und getanzt. Die Stimmung war gut — der Start ins letzte Olma-Wochenende könnte kaum besser gewesen sein.