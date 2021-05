Der Mann hatte Möbelteile über den Beifahrersitz bis auf das Armaturenbrett geschoben, weswegen er am Freitagabend an der Bildstrasse von St.Galler Stadtpolizisten angehalten wurde. Die Sicht nach rechts sei «erheblich behindert» gewesen, heisst es in einer Polizeimeldung. Gegen den 32-Jährige wird eine Anzeige erstattet – wegen «sichtbehindernder Ladung».

(red.)