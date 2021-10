Der Kanton Thurgau hat zum Beispiel einen Impfbus. Wieso war das in St.Gallen nie eine Option? Wir haben mit den Thurgauern über den Impfbus gesprochen. Die haben das jetzt seit Juni. Am Anfang lief es auch gut, aber jetzt läuft da sozusagen gar nichts mehr. Sie sagen selbst: Eigentlich müssten wir die Impfmobile abschaffen.

Und die Impfmobile? Die finden wir auch nicht gut. Wir gehen lieber in den Häusern impfen. Wir haben dazu nochmals alle Gemeinden angeschrieben, dass sie sich zusammenschliessen können, damit wir nochmals Walk-in-Impfungen in allen Regionen des Kantons durchführen können. Ich glaube, das bringt mehr als ein Impfbus.

Jetzt kommt der neue Impfstoff von Johnson & Johnson. Wird da die Impf-Nachfrage nochmals steigen?

Wenn man sieht, wie viel Impfstoff wir bekommen, werden da nicht grad viele Leute damit geimpft. Es wird also nicht wahnsinnig viel bringen. Wir hoffen, dass wir wenigstens den Impfstoff, den wir bekommen haben, komplett verimpfen können. Zuerst sind jetzt da jene Leute dran, die den anderen Impfstoff nicht vertragen. Danach gibt es spezielle Walk-in-Impfungen mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff. So sollten wir alle Dosen wegbringen.

St.Gallen hinkt bei der Impfquote im Vergleich zu anderen Schweizer Kantonen hinterher.

Da sind wir auch nicht zufrieden. Wir wären froh, wenn sich mehr Leute impfen lassen würden. Aber es ist schwierig. Irgendwann ist man am Anschlag, irgendwann hat man alle Leute erreicht, die sich impfen lassen wollen.

Wie geht es da weiter?

Wir versuchen es jetzt nochmals mit Werbung in den Gemeinden. Dort soll man niederschwellig zu einer Impfung kommen können. Auch bei den Firmen bleiben wir dran. Bei Jansen in Oberriet hatten wir 400 Leute, die eine Impfung bekamen. Bei Bühler in Uzwil waren es über 500 Leute und bei der SFS in Heerbrugg sind auch etwa 500 Personen gekommen. Das sind gute Zahlen, da wollen wir weiter machen.