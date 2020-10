Nicht jeder hat die Möglichkeit, eine Fotovoltaikanlage zu bauen – sei es, weil man zur Miete wohnt, oder weil das nötige Geld dafür fehlt. Nun können Strombezügerinnen und Strombezüger dennoch wählen, wie viel lokal produzierten Solarstrom sie beziehen wollen.

«Für einen einmaligen Beitrag von 300 Franken pro Solarstrom-Einheit werden während 20 Jahren jährlich hundert Kilowattstunden Solarstrom auf der eigenen Stromrechnung gutgeschrieben. Der Vorteil: der eigene Strommix wird ökologischer und man hat seinen eigenen Solarstrom», sagt Peter Graf, Leiter Energie, Verkauf und Marketing.

«Es braucht alle, um das Ziel zu erreichen»

Die Anlage auf der Eishalle Lerchenfeld besteht aus 3333 Solareinheiten. Seit September 2019 können diese ‹gekauft› werden. «Inzwischen haben wir die Hälfte der Einheiten verkauft. Ich bin sehr zufrieden damit. Das Ziel ist, dass alle verkauft werden können», sagt Graf.

Er ist zuversichtlich, dass das klappt, man motiviere die Leute auch regelmässig. "Jeder, der eine solche Solar-Einheit kauft, trägt dazu bei, dass die Energieziele der Stadt St.Gallen gemäss Energiekonzept 2050 - erreicht werden können.

In diesem ist vorgesehen, in St.Gallen eine Leistung von mindestens 150'000 kW zu erreichen. Das wäre zwölf Mal so viel wie heute. Die «St.Galler Solar Community» hilft, diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen. «Es ist eine Herausforderung, das passiert nicht einfach so. Es braucht die Industrie, das Gewerbe und auch Private, die bereit sind, mitzumachen, damit dieses Ziel erreicht werden kann», sagt Graf.