«Solche Leute haben eine unglaubliche Wehleidigkeit»

Beatrice Niedermann, Inhaberin eines Antiquitätengeschäfts in der St.Galler Innenstadt, hat einen Sachschaden von mehreren Tausend Franken zu beklagen. Die Randalierer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag massive Sonnenschirmständer durch ihr Schaufenster geworfen. «Das Traurigste an allem ist, dass genau wir noch zusätzlich betroffen sind. Wir hatten unser Geschäft während Monaten geschlossen. Und jetzt, wo wir wieder öffnen dürfen, passiert so etwas», sagt Beatrice Niedermann.

Die Polizei schätzt, dass die Jugendlichen mehrere Zehntausend Franken an Sachschaden angerichtet haben. Michael Meier hat die Szenen auf dem Roten Platz von seiner Wohnung aus beobachtet. «Die Leute waren von Anfang an aufgekratzt und haben Böller gezündet. Das hat sich dann alles entladen, als die Polizei auf dem Platz aufgetaucht ist.» Ein Polizist ist dabei verletzt worden.

Ein Video auf Tiktok zeigt, wie aufgeladen die Situation war: