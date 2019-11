Das Duo Dachs hat einen Song mit dem Titel «Beat Breu» veröffentlicht. In den letzten Wochen hat der ehemalige Radsportler für Schlagzeilen gesorgt mit dem gescheiterten Versuch als Zirkusdirektor. «Ich habe Beat Breu immer in der Zeitung verfolgt und als er vor einem Jahr mit seinem Bistro-Zirkus in St.Gallen war, entstand dieser Song», so Basil Kehl. Beat Breu sei ein Held, weil er ein Stehaufmännchen sei und sich immer wieder auf neue Sachen einlässt.