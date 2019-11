St.Gallen: Drei Malmö-Fans nach Angriff unbestimmt verletzt

Die Malmö-Fans wurden mit Bussen ins Stadion gebracht und nach dem Spiel wieder zurück an den Bahnhof gefahren. «Im Bereich der St.Leonhardsstrasse haben Unbekannte die Busse mit Flaschen beworfen», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Verletzt wurde dabei niemand.

Später, gegen 22 Uhr wurden drei Personen, die in der Stadt mit Abfallsäcken um sich geworfen haben und laut waren, wegen mutwilliger Belästigung gebüsst. Ausserdem wurde etwa zeitgleich eine Schlägerei gemeldet, Drei Malmö-Fans mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Gemäss ersten Erkenntnissen sollen mehrere Vermummte die drei Personen angegriffen haben.

«Während des Spiels und rund ums Stadion war es ruhig», so Widmer. Ein 45-Jähriger wurde verzeigt, weil er vor dem Stadion eine Pyro gezündet hatte. Am Donnerstagabend fand im Kybunpark in St.Gallen das Europa League-Spiel zwischen Lugano und Malmö statt. Die beiden Clubs trennten sich mit einem Unentschieden.