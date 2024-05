St.Galler Allianz wehrt sich gegen Erhöhung des Pendlerabzugs

Im Kanton St.Gallen sollen Autopendler in der Steuererklärung künftig bis zu 8000 Franken abziehen können. Dies setzten die Fraktionen von FDP, Mitte-EVP und SVP des Kantonsrats in der Februarsession durch.

In der Schlussabstimmung zur Änderung des Steuergesetzes scheiterte Anfang Mai das von SP, Grünen und GLP lancierte Ratsreferendum. 37 Stimmen sprachen sich dafür aus, 40 wären nötig gewesen.

Erhöhung schaffe Fehlanreize

Nun soll doch noch das Stimmvolk abschliessend über diese Frage entscheiden. Die Allianz «Gleichbehandlung von MIV und ÖV» erklärte am Dienstag in einer Mitteilung, sich dagegen zu wehren, «Autopendlerinnen und Autopendler mit zusätzlichen 15 Millionen Franken pro Jahr zu entlasten». Das habe die Erhöhung des Pendlerabzugs zur Folge und widerspreche «der Gleichbehandlung massiv, wenn für das Auto doppelt so hohe Fahrkostenabzüge zulässig sind wie für den ÖV».