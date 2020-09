St.Galler FDP schickt erneut Gabathuler ins Rennen

Nur 562 Stimmen fehlten Mathias Gabathuler für den Sprung in den St.Galler Stadtrat. Der FDP-Kandidat hat damit beste Chancen, im zweiten Wahlgang vom 29. November gewählt zu werden.

Seit heute Dienstag ist klar, dass er an diesem zweiten Wahlgang antritt. Ebenfalls will der Rektor der Kantonsschule am Brühl Stadtpräsident werden. Dort erreichte er hinter Maria Pappa (SP), die problemlos in den Stadtrat gewählt worden ist, am zweitmeisten Stimmen, das absolute Mehr schaffte niemand.