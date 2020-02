Die Angst vor dem Coronavirus ist da, auch wenn es in der Schweiz keine bestätigten Fälle gibt. Seit drei Wochen ist das Kantonspital St.Gallen vermehrt mit verunsicherten Patienten konfrontiert. Wir haben mit Philipp Kohler, Oberarzt am Kantonsspital St.Gallen, über das neuartige Virus gesprochen.

Wie gefährlich ist das Coronavirus wirklich?

Philipp Kohler, Oberarzt Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St.Gallen: Über 80 Prozent der Infizierten haben milde Symptome wie zum Beispiel bei einer Erkältung. Jeder Fünfte hat schwere Symptome, diese können bis zur Lungenentzündung gehen. Aus den Daten, die wir bis jetzt haben, ist es schwierig, abzuschätzen, ob wir einfach nur die Spitze des Eisbergs sehen oder ob es noch viel mehr milde Verläufe gibt, die wir nicht kennen. Damit würde die Todesfallrate in dieser Situation eher überschätzt. Wer ist besonders gefährdet?

So wie es jetzt aussieht und von dem, was wir von China wissen, sind vor allem ältere Patienten betroffen. Das sind die über 60-Jährigen, die klar das grösste Risiko haben und auch am ehesten an dieser Erkrankung sterben. Jugendliche und Kinder sind eher von milden Symptomen betroffen. Bei welchen Symptomen muss man reagieren?

Vor allem im Anfangsstadium der Krankheit kann man nicht entscheiden, ob es ein gewöhnliches Erkältungsvirus, eine Grippe (Influenza-Virus) oder das Coronavirus ist. Deshalb braucht es nebst den Symptomen einen Aufenthalt im Risikogebiet oder den Kontakt mit einem bestätigten Coronavirus-Patienten. Wenn das gegeben ist, kann es sein, dass Schnupfen, Fieber, trockener Husten oder allgemeines Unwohlsein Zeichen einer CoV-2-Virusinfektion sind. Wer zusätzlich in einem Risikogebiet war oder Kontakt mit einem bestätigten Fall hatte, der sollte seinen Arzt telefonisch kontaktieren, zu Hause bleiben und Menschenansammlungen meiden.

Wie kann man sich vor dem Coronavirus schützen?

Sich von grösseren Menschenmengen fernhalten, die Hände regelmässig waschen und bei einer Begrüssung keine Hände schütteln oder Küsse geben. Wichtig ist auch: In die Ellenbeuge niesen. Wer Symptome hat und in einem Risikogebiet war, dem wird empfohlen zu Hause bleiben. Wer trotzdem in die Öffentlichkeit geht, sollte eine Maske anziehen. Merkt das Kantonspital St.Gallen etwas von der Coronavirus-Angst?

Seit etwa drei Wochen melden sich vermehrt Leute, die in Asien waren und Erkältungssymptome haben. Seit den Fällen in Italien, ist die Verunsicherung der Leute noch grösser. Grundsätzlich ist es gut, wenn sich die Personen melden. Momentan ist aber auch Grippesaison und viele haben einfach die Symptome einer Grippe oder Erkältung.

Sobald das Coronavirus bei uns ist, ergibt es keinen Sinn, einzelne Städte und Dörfer abzuriegeln, die Krankheit hat sich dann bereits verbreitet Philipp Kohler ist Oberarzt in der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene im Kantonsspital St.Gallen