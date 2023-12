Nach knapp 30 Jahren Dienst in St.Gallen, ging es für ein Tanklöschfahrzeug der Milizfeuerwehr St.Gallen-West in Richtung Osten. Das Fahrzeug war für die Feuerwehr der westukrainischen Stadt Uschgorod bestimmt und wurde von Angehörigen der Milizfeuerwehr «geliefert». Silvan Holliger, Wachtmeister der Milizfeuerwehr St.Gallen-West war dabei und schildert TVO, wie er die Reise und die Ankunft in der Ukraine erlebt hat.

(sch)