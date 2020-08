St.Galler Paar gesucht, das in Island Hochzeit bestätigte

«Das St.Galler Paar konnte leider nicht an der Zeremonie im Rathaus teilnehmen, hat aber die Hochzeitsbestätigung auf dem Zeltboden auf dem Zeltplatz Akureyri in Island unterschrieben», schreibt Thomas Gehrig in einem Facebook-Post.

«Sie hatten etwas mit Biologie zu tun»

Die Hochzeit sei am 3. August 1989 gewesen. Die Namen haben sich die beiden Frischvermählten leider nicht gemerkt und Bilder von den beiden haben sie auch nicht. «Wir haben bloss in Erinnerung, dass sie mit dem Linienbus unterwegs waren und bereits vor der Trauung weiterreisen mussten. Und wir meinen uns zu erinnern, dass sie beruflich oder studienmässig etwas mit Biologie zu tun hatten», schreibt Thomas Gehrig weiter. Sie seien etwa gleich alt gewesen wie sie und deshalb heute rund 60 Jahre alt.

Auch via SRF1 suchte das Paar nach dessen Trauzeugen: