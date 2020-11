Autos aufgeknackt und Wertsachen geklaut: Zwei Männer trieben in den vergangenen Tagen ihr Unwesen im Grossraum Rorschach. Sie sollen für mehrere Einschleich- und Einbruchdiebstähle in Autos verantwortlichen sein. Die Polizei hat die mutmasslichen Täter, einen 30- und einen 32-Jährigen, bei einer Grossfahndung am Donnerstagmorgen um 4 Uhr festgenommen. Die Patrouillen der St.Galler Kantonspolizei waren gemeinsam mit den Grenzwachtkorps und zwei Hunden auf der Suche nach den Autodieben.

Die beiden sollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Auto in Rorschachberg geklaut haben und damit verunfallt sein. Sie meldeten den Unfall nicht und flüchteten, ausserdem war der Lenker in fahrunfähigem Zustand. Derzeit klärt die St.Galler Kantonspolizei ab, ob die Männer für weitere Delikte im Raum Rorschach in Frage kommen. Auch in dieser Nacht dürften weitere Einbrüche hinzugekommen sein, heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei.

Gegen die beiden Männer werden nun durch die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen strafrechtliche Massnahmen geprüft.

(red.)