St.Galler Polizei schnappt 35-jährigen Kiosk-Räuber

Der Täter betrat den Kiosk in der Hauptunterführung am Sonntagmittag. Er war vermummt und forderte unbewaffnet von einer der Angestellten das Geld in der Kasse. Der 35-Jährige flüchtete mit dem Diebesgut von mehreren hundert Franken in Richtung Rosenberg.

Dank sofort eingeleiteter Fahndung wurde der Mann von der St.Galler Stadtpolizei geschnappt. Die Kantonspolizei St.Gallen tätigt unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen weitere Ermittlungen.