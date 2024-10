Dafür kassiere er eine Busse von 5400 Franken. Auch die Verfahrenskosten in der Höhe von 1650 Franken müsse er übernehmen, heisst es im Artikel.

Etwas gesehen? Melde dich via WhatsApp

Auch beruflich hat der Vorfall für den Polizist Konsequenzen. Valentin Aggeler wird sich per Ende Januar 2025 frühpensionieren lassen und nicht mehr in den Polizeidienst zurückkehren, teilte das Sicherheits- und Justizdepartement St.Gallen bereits am Dienstag mit.